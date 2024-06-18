В Раде заявили, что Украина допустила ошибку, не пригласив Россию на саммит в Швейцарии

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на конференцию в Швейцарии. Об этом сообщает YouTube-канал украинского политолога Вадима Карасева.

По мнению Шевченко, ошибка украинских властей явственно проявилась во время проведения саммита. Киев испугался, что присутствие российской делегации на конференции может негативно повлиять на ситуацию, а вышло наоборот.

Шевченко подчеркнул, что саммит по Украине показал свою несостоятельность, поэтому второй подобной конференции уже не будет.

Депутат отметил, что 90% участников саммита показали, что без участия России мероприятие является бесполезным. И это увидела и Москва.

До этого сообщалось, что в Швейцарии считают, что второй так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти при участии России, однако не в Европе.

17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам конференции по Украине в Швейцарии заявила, что альтернативы мирному плану президента России Владимира Путина по Украине нет.

Ранее в Кремле резко высказались о результативности саммита по Украине в Швейцарии.