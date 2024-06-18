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Россияне ценят честность в бизнесе больше всего

Большинство россиян хотят видеть в основе любой программы лояльность честность

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Shutterstock

Аналитики консалтинговой компании Rybycore провели опрос и выяснили: люди хотят, чтобы в основе любой программы лояльности бизнеса (будь то скидочные или бонусные карты, кэшбэк или персональные предложения компаний) лежала прежде всего честность. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Отвечая на вопрос о том, что должно лежать в основе программы лояльности, большинство выбрало ответ «честность». На втором месте «удобство использования». Замыкает топ-3 ответов «предпочтения покупателей» — люди хотят, чтобы их желания учитывались брендами.

Одной из основных причин, которая мотивирует людей пользоваться предлагаемыми программами лояльности, по результатам опроса, стала возможность экономить с их помощью. Также респонденты отмечают важность персонального подхода, облегчения выбора продукции, возможности быть сопричастными комьюнити потребителей топового бренда и чувствовать свою уникальность.

Большинство из тех, кто уже состоит в какой-то из программ лояльности, пользуются ими каждый день (47%). 31% опрошенных используют свои привилегии от компаний раз в неделю и чаще, и только 22% — около раза в месяц и реже.

«Только четверть россиян в ситуации выбора предпочтут ту компанию, в программе лояльности которой уже участвуют. Остальные респонденты сообщили, что руководствуются другими критериями при совершении выбора. Такой результат свидетельствует о коммодитизации программ лояльности и неудовлетворительной работе маркетологов, которые в первую очередь делают акцент на скидках и недостаточно учитывают факторы эмоциональной лояльности», — прокомментировал Кирилл Сидоренко, соучредитель и директор «1С Бизнес-трансформация», управляющий партнер компании «ВБО Рубикор».

Ранее выяснилось, что большинство работающих россиян читают профессиональную литературу.

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