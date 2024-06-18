Руководители готовы доплачивать за работу летом

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Зарплаты.ру и аналитиками Консоль.Про, каждый третий бизнес (35%) за работу в летний период готов увеличить вознаграждение для исполнителей на 10-20%, еще 15% поднимают сумму на 20-30%, а 5% — на треть и более. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Из-за сезонной нехватки специалистов почти половина руководителей (47%) отмечают, что они усиливают наем исполнителей для своей компании. При этом четверть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 65% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов. Чаще всего (60%) компании приглашают таких исполнителей как самозанятых и индивидуальных предпринимателей или заключают договор гражданско-правового характера.

Основными причинами поиска исполнителей работодатели называют временное усиление команды на сезон отпусков (45%) и появление летних вакансий (25%). Большинство компаний (48%) отмечают, что для полного укомплектования команды им необходимо до 5 человек, еще 23% — от 5 до 10 человек. Чаще всего руководители нанимают специалистов на весь летний период (42%), а 30% при условии успешного выполнения задач готовы рассматривать приглашение на долгосрочную работу.

В то же время, еще 53% работодателей не меняют динамику или, напротив, замораживают поиск специалистов. Среди множества ответов респонденты отмечают, что чаще всего это происходит из-за сезона отпусков (68%), снижения нагрузки на рабочих проектах (57%) и дефицита специалистов в летний период (33%).

Руководителям предложили помечтать о том, специалистов каких редких профессий они бы пригласили в компанию на летний период при условии необходимого бюджета. Список возглавили аниматор (10%), массажист (9%) и нутрициолог (7%). В топ-5 редких специалистов также вошли личный охранник (5%) и астролог (4%). Таким профессионалам большинство руководителей (42%) готовы платить от 30 до 60 тысяч рублей, еще 37% — более 60 тысяч рублей.

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