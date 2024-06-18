Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал цель США и их сателлитов в отношении России

Путин: целью США и их сателлитов является стратегическое поражение России

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что целью США и их сателлитов является нанесение стратегического поражения РФ. Материал опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, западные страны делают все для затягивания конфликта на Украине, который они сами и спровоцировали, поддержав события на Майдане в Киеве в 2014 году, а затем войну в Донбассе.

«При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации», — сказано в статье российского лидера.

14 мая Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что в конце прошлого века у мира была возможность построить надежную систему безопасности, однако США подорвали ее, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

До этого российский президент назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу. По словам президента РФ, опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость европейских стран от США.

Ранее в Евросоюзе сочли приоритетной закупку оружия по требованию НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами