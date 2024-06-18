Путин назвал цель США и их сателлитов в отношении России

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что целью США и их сателлитов является нанесение стратегического поражения РФ. Материал опубликован на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, западные страны делают все для затягивания конфликта на Украине, который они сами и спровоцировали, поддержав события на Майдане в Киеве в 2014 году, а затем войну в Донбассе.

«При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации», — сказано в статье российского лидера.

14 мая Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что в конце прошлого века у мира была возможность построить надежную систему безопасности, однако США подорвали ее, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

До этого российский президент назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу. По словам президента РФ, опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость европейских стран от США.

Ранее в Евросоюзе сочли приоритетной закупку оружия по требованию НАТО.