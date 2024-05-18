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Самолет, летевший в Красноярск, сел в Братске из-за признаков инфаркта у пассажира

В Братске из-за больного пассажира сел самолет, летевший в Красноярск

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Depositphotos

Рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия» сообщает РИА Новости.

По информации агентства, самолет авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска из-за ухудшения самочувствия 35-летнего мужчины. Сообщается, что у него развились признаки инфаркта.

При этом для вылета воздушного судна необходим технический осмотр, но таких специалистов в Братске нет. Авиаперевозчик обратился за помощью в расселении пассажиров самолета к руководству аэропорта. Отмечается, что на текущий момент найдено 80 мест для размещения.

До этого четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош и напали на бортпроводницу по пути на Ибицу. Им грозят штрафы за нарушение воздушной безопасности.

Ранее санитарный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Казахстане.

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