Вдовы бойцов СВО будут получать пенсию до достижения ребенком 23 лет

В Госдуме подготовили законодательную поправку, согласно которой вдовы бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком 23 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

До настоящего времени такая пенсия выплачивается до достижения ребенком 18 лет. Поправка подготовлена по поручению президента России Владимира Путина.

«В ближайшее время законопроект будет принят: скоро состоится его рассмотрение во втором чтении. А вступит в силу он с 1 января 2025 года», — написала депутат Стенякина, уточнив, что является соавтором этой поправки.

15 апреля правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов, потерявших родителей во время спецоперации. До того право получения сразу нескольких выплат на эту категорию граждан России не распространялось.

Ранее в России ввели новые льготы по оплате ЖКУ для семей мобилизованных.