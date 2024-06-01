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Ургант заявил, что не верил в успех вечернего шоу в России

Телеведущий Ургант признался, что не верил в стендап и вечерние шоу в России

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Александр Вильф/РИА Новости

Шоумен Иван Ургант в беседе с комиком Тимуром Каргиновым признался, что не верил в успех вечернего шоу в России. Свежий выпуск подкаста «Kuji Podcast» с Ургантом опубликован на YouTube.

По словам Урганта, он не верил в стендап в России и был счастлив, когда понял, что можно шутить так же, как юмористы за рубежом.

«Но также я не верил в то, что на телевидении возможно шоу, которое построено по принципам late night. Но сейчас я включаю большое количество каналов и вижу — есть. Все получилось!» — говорит 46-летний артист.

Накануне депутаты парламента Нидерландов возмутились выступлением Владимира Познера и Ивана Урганта в Амстердаме. Парламентарии назвали их «российскими пропагандистами» и потребовали разъяснений у главы МИД. В России программы обоих ведущих исчезли с «Первого канала» после начала СВО, а Урганта проверяли на спонсирование ВСУ и предлагали признать иноагентом.

Ранее Дженнифер Лопес отменила тур на фоне слухов о разрыве с Аффлеком.

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