В столице украинского региона произошел взрыв

В городе Кропивницком на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественные новости».

Город является административным центром Кировоградской области. Воздушная тревога в регионе звучала с 13:55 до 14:32 мск. Также воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

До этого МО РФ сообщило о групповом ударе по энергетическим объектам Украины.

Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что РФ запустила по территории Украины 53 ракеты и 47 БПЛА. Сообщалось о повреждении двух ТЭС и перекрытии движения в районе ДнепроГЭС. В ночь на 31 мая дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Кубани.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пророссийское подполье сообщило о взрыве в районе аэродрома в Кропивницком.