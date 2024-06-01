Автомобильный мост обрушился в Дагестане из-за непогоды

В Дагестане транспортное сообщение с селом Дагбаш прервано из-за обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает «Дагестанавтодор». Инцидент произошел днем 31 мая.

«В результате повторного схода селевого потока и углубления русла, правобережная опора потеряла устойчивость и произошло обрушение аварийного моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное сообщение с селом Дагбаш Шамильского района прервано, альтернативные маршруты объезда отсутствуют. На место для проведения работ по устройству временной объездной дороги переброшена спецтехника.

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