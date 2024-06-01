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Автомобильный мост обрушился в Дагестане из-за непогоды

Селевой поток снес автомобильный мост в Дагестане

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В Дагестане транспортное сообщение с селом Дагбаш прервано из-за обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает «Дагестанавтодор». Инцидент произошел днем 31 мая.

«В результате повторного схода селевого потока и углубления русла, правобережная опора потеряла устойчивость и произошло обрушение аварийного моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное сообщение с селом Дагбаш Шамильского района прервано, альтернативные маршруты объезда отсутствуют. На место для проведения работ по устройству временной объездной дороги переброшена спецтехника.

В регионе продолжают идти ливневые дожди.

До этого стало известно, что на Карачаево-Черкесию обрушился сильный шторм. В сети опубликовали видео, как стихия сносит все на своем пути.

На кадрах видно, как ветер поднимает строительные ограждения, которые в результате падают на припаркованные машины. Жители жалуются, что сильный град насквозь пробивает стекла в автомобилях и домах. При этом на улице очень темно.

Ранее спасатели вытащили женщину из затопленной машины на паркинге в Москве.

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