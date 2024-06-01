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Под атаку ВСУ попало село в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке FPV-дрона ВСУ на село Репяховка в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские войска атаковали село Репяховка Краснояружского района Белгородской области с применением FPV-беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Репяховка <...> подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание сухой травы площадью 100 квадратных метров. Добровольная пожарная команда оперативно потушила пожар.

«Пострадавших нет», — резюмировал губернатор.

Незадолго до этого Гладков доложил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Перед этим Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село в Белгородской области.

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