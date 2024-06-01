Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра»

Президент России Владимир Путин в День защиты детей провел встречу с председателем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства пообещал сделать все возможное для поддержки фонда и пожелал его руководителю успехов «в этом благородном и очень добром деле».

Президент отметил эффективную работу фонда, он похвалил организацию за профессиональную команду, которая с душевной теплотой относится к детям.

Протоиерей Ткаченко подарил Путину альбом с историями детей, которым помог фонд «Круг добра». В настоящее время на попечении фонда уже находятся 25 тысяч таких юных россиян.

Незадолго до этого сообщалось, что Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году и отмечается во многих странах мира. В этом году в Москву на праздничные мероприятия в честь этого события приехали люди из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая.

Ранее Путин заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети.