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В Сочи дебошир задержал вылет самолета, направлявшегося в Москву

Нетрезвый мужчина на час задержал вылет самолета из Сочи в Москву

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Shutterstock/Bizi88

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержал вылет самолета из Сочи в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, инцидент произошел на рейсе компании «Аэрофлот». В этот момент самолет еще находился в аэропорту.

Нетрезвый пассажир, разместившись на своем месте, начал приставать к сидевшей рядом девушке. Она, в свою очередь, попросила мужчину перестать, но вместо этого он устроил дебош и тем самым привлек к себе внимание других людей.

В результате экипаж воздушного судна вызвал сотрудников транспортной полиции. Стражи порядка оперативно прибыли на место и сняли дебошира с рейса.

«Рейс был задержан на час», — говорится в материале со ссылкой на одного из пассажиров.

Теперь мужчину могут привлечь к административной ответственности. Ему грозит как минимум денежный штраф.

30 мая официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители были вынуждены привлечь к административной ответственности одного из пассажиров рейса Ереван — Москва. Мужчина проявлял агрессию по отношению к бортпроводникам, а также пытался прямо во время полета открыть дверь воздушного судна.

Ранее в Австралии буйный пассажир сорвал авиарейс, без одежды пробежавшись по салону самолета.

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