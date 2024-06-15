На Украине застрелили двух высмеивавших россиян блогерш

На Украине застрелили двух блогерш, которые «смеялись над россиянами». Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Виновником трагедии оказался 23-летний муж одной из девушек.

По данным издания, инцидент произошел 13 июня. Все трое находились в квартире. Молодой человек сначала выстрелил в свою 18-летнюю жену, потом в ее 19-летнюю подругу. Старшую из девушек увезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Позднее тело стрелявшего нашли с огнестрельным ранением головы у берега реки Южный Буг. Местная полиция утверждает, что конфликт произошел из-за личных отношений.

«Телеграф» пишет, что жертвами стали блогерши «Вера Пантера» и ее подруга Наталья, использующая ник «Бандеровка». Они вели стримы, где смеялись над россиянами.

На прошлой неделе сообщалось, что тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев в подъезде дома в Лобне напал с ножом на заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Инциденту предшествовал конфликт между мужчинами из-за жены общественника — Матвеев был давно в нее влюблен.

Ранее уголовное дело возбудили после конфликта с участием блогера Ярдрея.