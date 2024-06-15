Россиянам рассказали, какая диета защищает сразу от рака, деменции, инфаркта и инсульта

Системное воспаление, поражающее многие органы, повышает риск рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Смягчить его могут средиземноморская и DASH-диеты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Сети «Клиника Фомина» в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.

«Средиземноморская и DASH-диеты (вторую используют для профилактики и лечения артериальной гипертензии) богаты продуктами, которые борются с воспалением. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, бобовые, мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи), полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа) и морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия. Также смягчить системное воспаление могут чай, кофе, темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, травы, специи (куркума, имбирь)», — рассказала Муфтахетдинова.

Существуют и продукты, которые усугубляют воспаление: рафинированные сладости и напитки, обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса), жареное, насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо), избыток алкоголя.

Врач объяснила, что системное воспаление отличается от такового при травмах и инфекциях тем, что поражает многие органы и ткани. Его могут вызывать аутоиммунные заболевания, генетические особенности, недостаток физической активности, стресс, курение и высококалорийная диета, ожирение. Жир — это провоспалительная ткань, подчеркнула врач.

«Системное воспаление тесно связано с повышенным риском развития множества хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, рак толстой кишки», — рассказала Муфтахетдинова.

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