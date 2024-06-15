Бойцы ВСУ попытались самовольно оставить позиции на Краснолиманском направлении

Украинские военные пытались самовольно покинуть позиции на Краснолиманском направлении, захватив с собой оружие и технику. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«На Краснолиманском направлении зафиксировали очередной случай самовольного оставления позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам специалиста, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Ямполь. Данный поселок расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Марочко отметил, что при попытке покинуть позиции украинские бойцы взяли с собой оружие и технику. Но вскоре их остановили члены заградительных отрядов, частично вернув военных на линию соприкосновения.

31 мая на Купянском направлении произошла похожая ситуация. Как рассказал Марочко, российские солдаты в ходе боевых действий нанесли огневое поражение по ротному опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе луганского села Стельмаховка. После этого украинские бойцы покинули занимаемые ими позиции и скрылись с места, несмотря на попытки их сослуживцев с второстепенных позиций предотвратить самовольное оставление поля боя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил одно из подразделений армии страны в дезертирстве.