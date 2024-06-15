Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа в Туле

В Туле следователи устанавливают обстоятельства падения из окна четырехлетнего ребенка, девочка упала с большой высоты и получила множественные травмы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Металлургов, четырехлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты восьмого этажа.

Пострадавшая выжила, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в детскую больницу. По факту травмирования малолетней проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Тореза, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенок выжил, с многочисленными травмами пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ и поместили в отделение реанимации.

Ранее россиянка с сыном выпала из окна и попала в реанимацию с серьезными переломами.