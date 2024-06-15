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РИА Новости подсчитало сумму убытков стран G7 при конфискации активов РФ

РИА Новости: страны G7 при конфискации активов РФ могут лишиться $83 млрд

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Claudia Greco/Reuters

Конфискация странами «Большой семерки» (G7) российских активов может обойтись им примерно $83 млрд — столько их инвестиций вложено в экономику России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

Страны «Большой семерки» 14 июня в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу 2024 года кредиты на сумму $50 млрд, которые будут погашаться из доходов от замороженных активов России.

Согласно расчетам агентства, объем прямых инвестиций в российскую экономику стран G7 по итогам 2022 года составил $82,8 млрд.

Крупнейшим инвестором в экономику России была Британия ($18,9 млрд). Далее следовали Германия ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд). Вложения инвесторов из США в российскую экономику составляли $9,6 млрд, японских инвесторов — $4,6 млрд, а канадских — $2,9 млрд.

После начала российской военной операции на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы Центрального банка РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.

Ранее посол назвал нелегитимным решение G7 по доходам с российских активов.

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