Испания в апреле возобновила закупки российских железа и стали

Испания после трехмесячной паузы возобновила импорт железа из стали из РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Европейского союза (ЕС).

В материале отмечается, что в декабре 2023 года Мадрид прекратил регулярно закупать российские железо и сталь. Но в апреле процесс возобновился — тогда на территорию Испании были экспортированы 21,3 тыс. тонн упомянутых металлов. Общая стоимость товаров составила €8 млн.

Также, по информации агентства, королевство существенно нарастило поставки алюминия и титана из РФ. Импорт первого увеличился до €13 млн в денежном выражении, а импорт второго — до €1,5 млн. Показатели выросли в 1,5 и 1,9 раза соответственно по сравнению с предыдущими значениями.

Несмотря на это, в целом взаимная торговля между Москвой и Мадридом в середине весны сократилась на 14%. Страны закупили друг у друга товары на общую сумму €248 млн, из которых €177,2 млн приходятся на российский экспорт.

14 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ обсуждает возможность временно запретить вывоз дизельного топлива из страны. По данным издания, ограничения могут коснуться «непроизводителей» в лице трейдеров и нефтебаз.

Ранее журналисты выяснили, что за последние пять месяцев РФ заметно увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ).