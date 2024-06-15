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Число жертв ДТП в Благовещенске выросло до пяти человек

Минздрав: еще двое пострадавших в ДТП в Благовещенске умерли в больнице

Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске Амурской области, скончались в больнице. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Приамурья.

В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное, но травмы были оказались тяжелыми и спасти пациентов не удалось.

Тем временем двое пострадавших пешеходов — мальчик 14 лет и женщина 32 лет — находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Еще двоих — мальчика 14 лет и девушку 19 лет — сегодня переведут из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценили как тяжелое.

Накануне в Благовещенске мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил около десяти человек, двое детей и взрослый умерли на месте.

Виновник ДТП несколько лет проработал водителем и, по словам родственников, никогда не садился за руль пьяным. Сам мужчина утверждает, что у автомобиля отказали тормоза. При этом медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.

Ранее стало известно, какое наказание грозит виновнику ДТП в Благовещенске.

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