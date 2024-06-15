Власти Кубы раскритиковали визит американской подлодки в Гуантанамо

Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что на Кубе знали о присутствии американской подлодки USS Helena в Гуантанамо, поскольку США информировали руководство страны заранее. Об этом пишет издание Cubadebate.

Однако дипломат осудил это решение, потому что официального приглашения не было. Он добавил, что властям не нравится присутствие и транзит через воды транспортных средств такого рода, которые принадлежат стране, проводящей официальную и практическую враждебную политику против Кубы.

До этого США направили субмарину USS Helena к берегам Кубы в надежде получить данные о российской подводной лодке «Казань». Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что США намереваются получить гидроакустическую картину российской подлодки. По его словам, это набор характеристик, который впоследствии поможет Вашингтону фиксировать движение «Казани».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее военный эксперт рассказал о вооружении атомной подлодки «Казань».