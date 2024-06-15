Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Кубы раскритиковали визит американской подлодки в Гуантанамо

МИД Кубы: подлодка США Helena зашла на базу в Гуантанамо без приглашения

close
100%
Huntington Ingalls Industries/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что на Кубе знали о присутствии американской подлодки USS Helena в Гуантанамо, поскольку США информировали руководство страны заранее. Об этом пишет издание Cubadebate.

Однако дипломат осудил это решение, потому что официального приглашения не было. Он добавил, что властям не нравится присутствие и транзит через воды транспортных средств такого рода, которые принадлежат стране, проводящей официальную и практическую враждебную политику против Кубы.

До этого США направили субмарину USS Helena к берегам Кубы в надежде получить данные о российской подводной лодке «Казань». Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что США намереваются получить гидроакустическую картину российской подлодки. По его словам, это набор характеристик, который впоследствии поможет Вашингтону фиксировать движение «Казани».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее военный эксперт рассказал о вооружении атомной подлодки «Казань».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами