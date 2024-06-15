Роналду отреагировал на поддержку сборной Португалии на Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поблагодарил фанатов сборной Португалии, которые приехали на Евро-2024.

«Впечатление, что мы всё еще в Португалии! Спасибо за поддержку», — написал Роналду.

На групповом этапе Португалия сыграет с Турцией, Грузией и Чехией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

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