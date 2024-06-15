Сборную Шотландии обвинили в трусости

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал поражение сборной Шотландии от Германии в матче группового этапа Евро-2024 со счетом 1:5, передает Sport24.

«Так, как сегодня играли шотландцы, нельзя выходить на поле в первом матче Евро! Против немцев они показали испуганный и трусливый футбол. Очень беззубо», — сказал Ташуев.

Уже к перерыву хозяева турнира вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

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