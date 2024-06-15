Радимов о Сафонове: за «ПСЖ» будет играть тот, кто выиграет конкуренцию

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что голкипер Матвей Сафонов получит игровое время во французском «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Свое игровое время он получит. Как он им распорядится, будем смотреть. «ПСЖ» покупает за € 20 млн очень хорошего вратаря, а дальше уже будет играть тот, кто выиграет конкуренцию», — сказал Радимов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее Сафонов стал самым дорогим вратарем в истории Лиги 1.