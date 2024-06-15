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Ростовские хирурги спасли двухлетнюю девочку, которой собака сняла скальп

В Ростове врачи провели две операции ребенку, которому собака сняла скальп

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ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»/VK

Медики областной детской клинической больницы Ростова спасли двухлетнего ребенка после нападения домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Девочку доставили в больницу с обширным дефектом кожи: отсутствовала половина кожи волосистой части головы, оголены кости черепа, на ребенка напала домашняя собака и сняла с него скальп. Ситуация требовала быстрых действий, чтобы не допустить осложнений.

«Первая операция была, если можно так сказать, подготовительная — перед пересадкой кожи. Было выполнено удаление кортикального слоя костей черепа в области дефекта. Это нужно было для подготовки перед пересадкой кожи, чтобы кожа лучше прижилась», — рассказал врач-хирург Илимдар Биналиев.

Спустя несколько дней ребенку провели второе хирургическое вмешательство, пересадив кожу с бедра. Пострадавшей предстоит перенести еще одну операцию для восстановления роста волос на голове. Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений.

Ранее бродячая собака покусала ребенка на детской площадке в Сахалинской области.

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