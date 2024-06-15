Итальянский журналист: Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что голкипер Матвей Сафонов сможет стать первым номером французского «ПСЖ», передает «РБ Спорт».

«Доннарумма всегда будет первым номером в «ПСЖ». Ваш русский парень будет прогрессировать, тренируясь вместе с ним. Сафонов может стать первым номером «ПСЖ» в будущем», — сказал Ди Марцио.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее отец Сафонова исключил проблемы сына с визой после перехода в «ПСЖ».