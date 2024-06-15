Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области зафиксировали повреждение административного здания

Глава Харьковской ОВА: в Купянске взрывами повредило административное здание

close
100%
Таисия Лисковец/РИА Новости

Административное здание в украинском городе Купянске получило повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«В городе Купянске повреждено административное здание», — говорится в заявлении.

Представитель властей добавил, что строение получило урон в результате взрывов. Однако другие подробности о произошедшем он уточнять не стал.

Утром 15 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Киевской области спустя четверо суток потушили пожар на одном из промышленных предприятий. Возгорание возникло 12 июня после того, как объект подвергся обстрелу со стороны российских военнослужащих.

По информации ведомства, к ликвидации огня были привлечены не менее 249 специалистов и 98 единиц техники. Более того, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать четыре пожарных поезда.

Днем 14 июня в украинской столице произошли несколько взрывов. Местное издание «Страна.ua» уточнило, что в тот момент звуки взрывов в городе Киеве раздались уже в третий раз за день.

Ранее в подконтрольной украинским властям части Запорожской области произошел взрыв на инфраструктурном объекте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами