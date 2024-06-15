В Харьковской области зафиксировали повреждение административного здания

Административное здание в украинском городе Купянске получило повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«В городе Купянске повреждено административное здание», — говорится в заявлении.

Представитель властей добавил, что строение получило урон в результате взрывов. Однако другие подробности о произошедшем он уточнять не стал.

Утром 15 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в Киевской области спустя четверо суток потушили пожар на одном из промышленных предприятий. Возгорание возникло 12 июня после того, как объект подвергся обстрелу со стороны российских военнослужащих.

По информации ведомства, к ликвидации огня были привлечены не менее 249 специалистов и 98 единиц техники. Более того, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать четыре пожарных поезда.

Днем 14 июня в украинской столице произошли несколько взрывов. Местное издание «Страна.ua» уточнило, что в тот момент звуки взрывов в городе Киеве раздались уже в третий раз за день.

Ранее в подконтрольной украинским властям части Запорожской области произошел взрыв на инфраструктурном объекте.