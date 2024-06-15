Армия Израиля зафиксировала запуск двух снарядов из Ливана

Военные Армии Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировали запуск двух снарядов по району горы Мерон на севере страны со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

При этом о пострадавших информации не поступало, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что накануне израильские истребители ударили по военному строению движения «Хезболла» в районе Кфаркелы на юге Ливана. Там пояснили, что объект находится в районе, откуда запускали снаряды по Метуле на севере Израиля.

До этого израильские военные на границе с Ливаном применили требушет — средневековую катапульту для запуска зажигательных ядер на территорию соседнего государства. Отмечается, что впервые видео с использованием требушетов, которые практически перестали использовать в XVI веке, появились в социальных сетях 12 июня. Журналисты выяснили, что эти кадры были сняты на израильско-ливанской границе. На них видно, как с помощью катапульты через высокий пограничный забор запускается горящий шар, вокруг стоят солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.