Совершившего ДТП в Благовещенске водителя микроавтобуса арестовали

Благовещенский городской суд заключил под стражу водителя микроавтобуса, который устроил ДТП в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Амурской области на своем сайте.

59-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса РФ.

«Благовещенским городским судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СК России.

По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 14 июня 2024 года на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири выехал на тротуар и сбил пешеходов.

В Благовещенске мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил около десяти человек. Виновник ДТП несколько лет проработал водителем и, по словам родственников, никогда не садился за руль пьяным. Сам мужчина утверждает, что у автомобиля отказали тормоза. При этом медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.

Ранее появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске.