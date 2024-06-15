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Четырех котят, застрявших между стенами дома, спасли в Подмосковье

В Подмосковье спасатели вытащили котят, застрявших между стенами дома

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В Сергиевом Посаде спасатели вытащили четверых котят, которые оказались зажатыми между бетонных стен дома. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

В экстренные службы обратились жители Сергиева Посада, они сообщили, что слышат жалобный кошачий писк во дворе дома. Между двух стен постройки застряли четверо котят, достать их не получилось.

Спасатели, прибывшие на вызов с помощью шанцевого инструмента и подручных средств, осторожно вытащили хвостатых пленников. Животных передали в приют «Шанс», им будут искать хозяев.

До этого сообщалось, что в московском сортировочном комплексе среди отходов нашли котенка. Сначала домашнее животное оказалось в кузове мусоровоза, а затем попало в разрыватель пакетов. Внимательные сотрудники сортировочного комплекса заметили его на конвейерной ленте и спасли. Ветеринар осмотрел ее и признал полностью здоровой. После этого одна из работниц комплекса решила забрать котенка к себе домой. Каким образом животное попало в мусорный пакет, неизвестно.

Ранее пожарные спасли котенка, застрявшего в ливневой канализации.

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