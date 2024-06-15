В ХМАО затоплены 562 приусадебных участка

В течение суток в Ханты-Мансийском автономном округе затоплено 145 приусадебных участков, в общей сложности — 562. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Затоплены участки в городах Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол Нижневартовского района.

На реке Обь в садовых товариществах Нижневартовска подтоплено 348 приусадебных участков. Уровень воды в реке около города вырос на 2 см и достиг 956 см. В садовом некоммерческом товариществе города Лангепас от воды пострадали 165 участков.

Среди людей пострадавших нет. Участки федеральных автомобильных дорог и железных дорог, автомобильных и железнодорожных мостов, каких-либо опасных мест в зону затопления и подтопления не попадают, уточнили в МЧС.

В городах Нижневартовск, Сургут, Мегион, Лангепас, в Нефтеюганском, Сургутском, Березовском районах спасатели ввели режим повышенной готовности в связи с паводком.

Ранее врио губернатора ХМАО призвал власти не ждать постройки новых дорог от бога.