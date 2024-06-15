Британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит пойти на переговоры с Россией. Его слова приводит Daily Mirror.

«Я бы сказал Зеленскому: «Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?» — заявил Фарадж, подчеркнув, что Зеленский «не смог бы отказать».

По мнению политика, Киеву следует пойти на переговоры с Москвой, несмотря на то, что это приведет к территориальным уступкам со стороны республики.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее на Западе не исключили переговоров с Россией в обход Украины.