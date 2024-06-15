Саммиту по Украине предрекли провал из-за отсутствия «сторонников «Москвы»

Саммит по Украине в Швейцарии, целью которого является давление на Россию по окончанию конфликта с Киевом, рискует оказаться провальным, поскольку в нем отказались участвовать Китай и ряд других государств. Об этом пишет Reuters.

Как напоминает агентство, в мероприятии примут участие «десятки союзников Украины», но Китай воздержался от участия после того, как Москва назвала встречу пустой тратой времени.

«Без Китая надежды на изоляцию Москвы угасли, а недавние военные неудачи поставили Киев в тупик. Война в секторе Газа между Израилем и ХАМАС также отвлекла внимание от Украины», — пишет Reuters.

Так, директор Международной кризисной группы при ООН Ричард Гоуэн в беседе с Reuters заявил, что саммит «рискует показать пределы украинской дипломатии». В то же время он отметил, что предстоящая встреча - шанс напомнить миру, что «Украина защищает принципы Устава ООН».

«Европейские чиновники в частном порядке признают, что без поддержки со стороны главных сторонников Москвы влияние саммита будет ограниченным», — говорится в тексте.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее в Швейцарию прибыли первые делегации на встречу по Украине.