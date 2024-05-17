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В МВД оценили призыв Госдумы ограничить скорость электросамокатов до 8 км/ч

В МВД пообещали учесть предложение депутата ГД ограничить скорость СИМ до 8 км/ч

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Depositphotos

Предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ограничить максимальную скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 8 км/ч в пешеходных зонах учтут при разработке новых правил в этой сфере. Так на инициативу отреагировали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, передает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Колунов предлагал ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках для сокращения количества аварий. В МВД отметили, что кабмин утвердил план мероприятий по регулированию средств индивидуальной мобильности до 2025 года. Эта дорожная карта ориентирована на обеспечение безопасности дорожного движения, она предполагает, в числе прочего, изменение правил ПДД.

«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — говорится в ответе ведомства.

Напомним, ограничить скорость электросамокатов призывала также первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая – она направила соответствующий запрос в Минтранс. Причем, по ее мнению, это ограничение должно не только включаться в ПДД, но и устанавливаться по умолчанию на уровне производителей самокатов.

Ранее в Госдуме также предложили ввести обязательную регистрацию самокатов по примеру БПЛА.

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