В одной из областей Украины без света остались 20 тысяч потребителей

Министерство энергетики Украины заявило о повреждении энергетического объекта в Винницкой области, в результате чего без света остались более 20 тысяч потребителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В Винницкой области повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Обесточивалось более 23 тысяч абонентов в 4 населенных пунктах», — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что накануне в Сумской области произошло краткосрочное отключение высоковольтной воздушной линии, в результате чего оказались обесточены предприятие теплогенерации и железнодорожные объекты, а также свет отключался в городе Сумы.

14 мая компания «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах Украины введено аварийное отключение света в связи уменьшением и повреждением генерирующих мощностей.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы России стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Премьер Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины одной из самых сложных.