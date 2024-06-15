На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Данные об этом появились в официальном ресурсе по оповещению населения.

Сначала тревога была объявлена в Киеве, затем распространилась на все области страны. Предупреждение об угрозе с воздуха поступило в 09:22 мск.

Это уже вторая тревога за сутки, которую объявляли на всей территории Украины. Первой в красную зону на карте тревог попала украинская столица: в Киеве сирены включились в 02:11 мск. Затем предупреждение распространилось на всю территорию страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого под удар Вооруженных Сил РФ попали склады с топливом аэропорта Борисполь под Киевом.

Ранее российский посол призвал президента Украины Владимира Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.