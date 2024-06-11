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На Украине запретили включать кондиционеры в учебных заведениях

«Страна.ua»: на Украине запретили включать кондиционеры в учебных заведениях

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Украинским учебным заведениям запретили включать кондиционеры и уличное освещение. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на Минобразования республики.

Отмечается, что документ, касающийся стабилизации работы энергосистемы страны, подписал заместитель министра образования Украины Андрей Витренко.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявлял, что энергетическая система Украины близка к краху.

По словам эксперта, украинские чиновники уже признали, что смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой.

Власти Украины призвали бизнес сократить потребление электроэнергии ради того, чтобы улучшить баланс энергопотребления. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в социальных сетях, ссылаясь на призыв премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль говорил о том, что в силу вступает указ о прекращении использования кондиционеров и наружного освещения зданий кабмина, министерств, а также всех центральных органов исполнительной власти.

Ранее «Укрэнерго» сообщила о введении в Харькове аварийного отключения света.

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