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В Нидерландах анонсировали продолжение поддержки Украины

Рютте: поддержка Украины останется неизменной с новым правительством Нидерландов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нидерланды при новом правительстве продолжат выделять транши Украине. С таким заявлением выступил уходящий со своего поста премьер-министр страны Марк Рютте на конференции Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, передает РИА Новости.

Он уточнил, что расходы на оборону в стране увеличили на 25%.

«И мы постоянно тратим около 0,3% на Украину. И мы продолжим это делать и в ближайшие годы», — отметил Рютте.

Он обратил внимание, что с приходом нового правительства в Нидерландах эта ситуация не изменится, а только продолжится.

До этого политолог назвал Рютте «безальтернативным кандидатом» на пост генсека НАТО. По словам политического аналитика Дмитрия Солонникова, представители Североатлантического альянса неоднократно называли его «объединением равных». Однако все понимают, что на самом деле это не так.

В середине апреля стало известно, что Нидерланды дополнительно выделят Украине миллиард евро.

Ранее фаворит на пост генсека НАТО заяви, что попросит поддержки у Эрдогана.

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