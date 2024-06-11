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Зоозащитники осквернили портрет короля Британии Карла III

Daily Mail: в Британии активисты испортили скандальный портрет короля Карла III

Скандально известный портрет короля Карла III был испорчен борцами за права животных в галерее Филипа Молда в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь о портрете монарха в красных тонах, который сторонники теорий заговора окрестили сатанинским из-за скрытого в нем, по их мнению, символизма.

По данным Daily Mail, около 12 часов дня двое активистов из группы Animal Rising («Восхождение животных») наклеили на изображения лица короля Карла III стикер с персонажем английского мультсериала «Уоллес и Громит». Рядом они поместили еще одну наклейку с фразой «Никакого сыра, Громит. Посмотри на всю эту жестокость на фермах RSPCA». Таким образом зоозащитники хотели привлечь внимание монарха к насилию над животными на британских фермах.

1 июня активистка, выступающая против изменения климата, испортила картину известного художника-импрессиониста Клода Моне «Маки» в парижском музее Орсе.

18 мая члены радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие против изменения климата, проникли на территорию аэропорта в немецком городе Мюнхене и устроили там акцию протеста.

В марте вандалы облили краской новую работу уличного художника Бэнкси на севере Лондона.

Ранее экоактивисты Letzte Generation разрисовали фасад резиденции канцлера в Берлине.

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