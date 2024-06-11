Фитнес-тренер рассказал российским водителям, зачем нужно делать ягодичный мостик

Существует пять эффективных упражнений, которые помогут водителям оставаться в форме даже при долгом нахождении за рулем. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

«Основная проблема водителей, которые много времени проводят за рулем, — это ослабление мышц кора. Поэтому любые упражнения на эти мышцы всегда будут наилучшим вариантом. Я бы посоветовал мужчинам становую тягу. Однако оно довольно сложное, поэтому сперва нужно ознакомиться с правильной техникой выполнения», — рассказал специалист.

Второе эффективное упражнение — это ягодичный мостик, заявил Симкин. По его словам, оно помогает в проработке бицепса бедра, улучшает кровообращение и предотвращает появление геморроя.

Также тренер считает, что водителям нужно чаще подтягиваться, поскольку это упражнение формирует осанку. Кроме того, его легко внедрить в повседневную жизнь. Симкин добавил, что у многих автомобилистов из-за постоянного нажатия педали возникает гипертонус икроножных мышц. Для решения проблемы специалист посоветовал совершать подъемы на носке из положения сидя.

«Водители, которые вынуждены проводить много времени за рулем, быстро набирают вес, поэтому рекомендую им выполнять максимально энергозатратное упражнение. Например, турецкий подъем, в процессе которого человек несколько раз поднимается из положения лежа на спине с гирей в одной руке», — подытожил Симкин.

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