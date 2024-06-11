Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что конфликт на Украине закончится за недели без западной помощи.

«Завершение конфликта может наступить буквально в считанные недели, если Запад прекратит вооружать террористическую ячейку Зеленского, присвоившую себе власть на Украине. И мирные переговоры будут после нашей победы на условиях России», — отметил Слуцкий.

Он также заявил, что из грядущей мирной конференции по Украине в Швейцарии не вырастет никакого «цветущего сада», так как это мероприятие «не про мир».

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц называл швейцарский саммит по Украине растением, которое необходимо поливать, чтобы получить нужный результат. По его словам, саммит в Швейцарии может стать отправной точкой, и на других конференциях их участникам удастся найти способ привлечь к переговорному процессу Россию.

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