Бывший муж Бузовой сломал ребра

Блогер и футболист Дмитрий Тарасов признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сломал ребра.

Тарасов сообщил, что уже месяц тренируется и играет с переломом ребер. Он опубликовал заключение врачей. В нем сказано, что у спортсмена перелом переднего отрезка третьего и пятого ребра с незначительным смещением отломков. Инфильтративные и очаговые изменения в легких не выявлены. Это значит, что медики не нашли у футболиста серьезных нарушений жизнедеятельности органа.

Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В мае Бузова вспомнила, как Тарасов забрал у нее автомобиль, который футболист сам же подарил. По словам певицы, бывший муж говорил в интервью, что ему стыдно за этот поступок. Артистка заявила, что если Тарасову действительно совестно, то пусть он «вернет тачку».

Ранее Ольга Бузова раскрыла, как назовет сына.