Названо число заведенных дел по преступлениям украинских властей

Следственный комитет РФ за 10 лет возбудил свыше пяти тысяч уголовных дел о преступлениях украинских властей и силовых структур, а также националистов и бойцов «Иностранного легиона» ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Число возбужденных дел озвучил председатель Александр Бастрыкин на заседании по вопросам обеспечения безопасности детей в период проведения СВО.

«Установлено, что в вооруженном конфликте погибли 6139 гражданских лиц, в том числе 173 несовершеннолетних, не менее 15 012 мирных жителей получили ранения, из них 734 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала СВО в Россию прибыли около 5,5 млн беженцев, в том числе 749 тыс. детей. Сообщается о 70 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, стоимость ущерба от преступлений украинских властей оценивается в 229 млрд рублей.

При этом в 2022 году число возбужденных уголовных дел о преступлениях украинских военных составляло около двух тысяч.

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