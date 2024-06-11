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На Украине усомнились в планах Зеленского нарастить мощности генерации

В минэнерго Украины усомнились в планах Зеленского нарастить мощности генерации

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Gleb Garanich/Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о строительстве дополнительных мощностей генерации уже в 2024 году не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил советник министра энергетики республики Лана Зеркаль, передает издание «Зеркало недели».

Зеленский в ходе выступления на форуме в Берлине заявил, что Киев разработал план, как построить до 1 ГВт мощностей генерации энергии уже в этом году и еще 4 ГВт — в последующие годы.

Зеркаль отметила, что газовая генерация не строится в течение полугода с момента объявления, нужно найти турбины, найти место установки, создать проект, подключить, обучить команды управлению. Все это должно занимать по меньшей мере один год. По словам советника министра, на Украине условия не самые лучшие.

Зеркаль добавила, что построить 4 ГВт генерации практически невозможно, поскольку на мировом рынке нет столько производителей оборудования. По ее словам, все, что можно сделать, — это построить фундамент, и международные партнеры Украины знают, что заявленное Зеленским невыполнимо.

Ранее министерство энергетики Украины обвинило британскую газету Financial Times (FT) в работе на Россию.

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