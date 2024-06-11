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Американец остался жив благодаря цепочке на шее, в которую попала пуля

Oddity Central: цепочка на шее, в которую попала пуля, спасла жизнь мужчине в США

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Depositphotos

В США мужчина остался жив благодаря цепочке на шее, пишет Oddity Central. В него выстрелили из пистолета, но пуля попала в украшение и отрикошетила.

Фотографию цепочки в соцсетях разместили полицейские Коммерс-Сити, штат Колорадо. Она принадлежала местному жителю, в которого выстрелили во время ссоры. Если бы не ожерелье, пуля, по словам офицеров, попала бы в мужчину, но на пути снаряда оказалось украшение.

«В результате он получил лишь колотое ранение», — добавили в полиции.

Многие пользователи соцсетей назвали произошедшее с мужчиной «божественным вмешательством», а не везением. Что касается цепочки, хотя она была описана как серебряная, эксперты заявили, что это, скорее всего, более прочный сплав, поскольку чистое серебро — мягкий металл, поэтому пуля могла его легко пробить.

Ранее в США подросток уснул с цепочкой на шее рядом с зарядкой и получил удар током.

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