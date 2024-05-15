В Гидрометцентре рассказали, каким в России будет предстоящее лето

Предстоящим летом в России будет изменчивая погода. Температура воздуха преимущественно будет выше нормы, особенно жарко будет в северной части европейской территории, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

Сейчас синоптики делают лишь предварительные прогнозы, которые основываются на базе законов атмосферной циркуляции, пояснил Вильфанд. Однако в целом, по его словам, уже можно судить, что лето будет достаточно жарким.

«Но погода будет очень изменчивая, к этому надо готовиться», – подчеркнул синоптик, добавив, что самые точные прогнозы можно делать лишь за несколько суток.

Напомним, климатологи выяснили, что лето 2023 года стало самым жарким на Земле за последние 2000 лет. Средняя глобальная температура оказалась выше порогового значения в 1,5°C, которое установили в качестве безопасного предела участники международного соглашения по климату в 2015 году в Париже.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.