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Врач объяснила, почему пожилым опасно есть много фруктов

Врач Соломатина: пожилым людям опасно есть много фруктов

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Freepik.com

Пожилым людям не стоит злоупотреблять фруктами, потому что это может спровоцировать проблемы со здоровьем, в том числе, ожирение, сахарный диабет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что на это влияют фруктоза и клетчатка во фруктах. Помимо этого, большое количество этих продуктов может привести к ожирению печени, потому что орган будет стараться скомпенсировать количество фруктозы и не сможет нормально выполнять свою функцию. Еще один негативный эффект от избытка фруктов в рационе — аллергия.

«На фрукты, особенно красные, часто развивается аллергия. Небольшое их количество может ничего не вызвать, а вот избыток – вполне. Поэтому все должно быть в меру», — подчеркнула Соломатина.

По словам врача, в пожилом возрасте при отсутствии противопоказаний можно съедать не более двух фруктов в день — в первой половине дня и после обеда.

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного фонда всемирного исследования рака до этого установили, что в день необходимо употреблять около 400 г фруктов, орехов, бобовых и овощей, разделив их на пять порций. Такая дневная норма также учитывает соки и сухофрукты.

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