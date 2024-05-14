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Суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор сторонникам боевиков в Сирии

ФСБ: суд приговорил к 18,5 года сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в КЧР

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Суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор трем последователям террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Суд установил, что осужденные собирались устроить подрыв административных зданий в регионе. До этого они через мессенджер Telegram связались с боевиками в Сирии. Те в свою очередь давали им указания.

По заданию боевиков, трое мужчин приехали в Карачаево-Черкесию, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. Затем они купили необходимые компоненты для взрывного устройства. Однако их задержали сотрудники ФСБ.

В итоге суд назначил фигурантам наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Воронежской области задержали 16-летнюю девушку и двоих студентов за поджог релейного шкафа на железной дороге. Молодые люди признались, что в одном из мессенджеров с ними связались неизвестные кураторы с Украины и пообещали заплатить 30 тысяч рублей за поджог релейного шкафа. Приятели согласились, в ночь на 1 мая они попытались вскрыть оборудование, но не смогли, облили релейный шкаф горючей жидкостью и подожгли.

Ранее в Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге.

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