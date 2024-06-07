Путин призвал Грефа и Костина не высасывать деньги из других банков

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин не должны «высасывать как пылесос» деньги из других банков.

Президент рассказал о введении в текущем году сберегательного сертификата, который позволит россиянам класть средства в банки на срок более трех лет и на больший процент, чем депозиты.

«Хотя и сейчас депозит достаточно солидный, а вот ведущие наши финансовые учреждения еще и подгоняют эту планочку все повыше и повыше», — сказал глава государства.

Также он выразил сомнения в обоснованности этого, но отметил, что для держателей депозитов «это плюс».

«Только не хотелось бы, чтобы вы, Герман Оскарович вместе с Андреем Леонидовичем, как пылесос, высасывали все из других банков», — сказал президент, обращаясь к Грефу и Костину.

Путин также пообещал поговорить об этом позже.

Также Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что глобальная экономика вступила в эпоху кардинальных перемен, российская экономика принимает эти вызовы. «Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин упрекнул модератора ПМЭФ в том, что он «хрюкнул».