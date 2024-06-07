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Новак раскрыл подробности о проекте нефтепровода, параллельного «Силе Сибири 2»

Новак: мощность параллельного «Силе Сибири 2» нефтепровода составит 30 млн тонн

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Bernadett Szabo/Reuters

Мощность нефтепровода, параллельного газопроводу «Сила Сибири 2», может составить до 30 млн тонн топлива в год. Об этом на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент проект строительства данного нефтепровода находится на стадии формирования концепции. Объект предназначен для экспорта российского топлива в КНР.

Также журналисты поинтересовались у заместителя главы правительства, какая мощность будет у нового нефтепровода.

«Я думаю, до 30 млн тонн [в год]. <...> Сырьевая база — российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта», — сказал Новак.

Он добавил, что проект является перспективным. Тем не менее сейчас он находится «в таком сыром виде», уточнил вице-премьер.

17 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в КНР заявил, что параллельно с газопроводом «Сила Сибири 2» можно проложить и нефтепровод. Как написал «Интерфакс» со ссылкой на российского лидера, в настоящее время обе стороны — Москва и Пекин — заинтересованы в развитии сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о том, что РФ занижает цены на газ для КНР.

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