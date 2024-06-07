Подозреваемый в убийстве москвича на глазах у внучек в парке пришел в полицию с повинной

Житель Москвы пришел в полицию и заявил, что он убил мужчину в Кусковском парке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Подозреваемым оказался 64-летний житель Новогиреево. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По версии ведомства, между россиянином и пожилым мужчиной в парке произошел конфликт, во время которого подозреваемый ударил оппонента ножом в сердце. После этого пострадавший скончался. О том, что стало причиной ссоры, не сообщается.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел несколько дней назад. Известно, что в момент убийства на месте находились внучки погибшего. Они стали свидетельницами произошедшего, нападавший их не тронул.

До этого в Гвардейске нашли окровавленную женщину с несколькими ножевыми ранениями, в том числе и в грудную клетку. По версии правоохранителей, травмы нанесла знакомая во время застолья.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.